Ancora un portiere nel mirino del Milan. Anzi, un baby portiere, visto che il club rossonero è vicinissimo all’acquisto di l Milan è vicinissimo all’acquisto di Lillo Georges Rosolino Guarneri, classe 2002, di proprietà dello Standard Liegi. Tuttosport in edicola oggi riporta l’anticipazione di MilanNews sul portiere classe 2002 che compirà sedici anni il prossimo 8 maggio. Guarneri, nato in Belgio con chiarissime origini italiane, avrebbe dovuto firmare un contratto “pro” con il club belga, che ne detiene il cartellino, ma alla fine ha scelto di andarsene, scegliendo il Milan a scapito di altri club europei di prestigio come Monaco, Juventus e Inter. Guarneri ha giocato una partita con la Nazionale Under 15 belga, poi ha scelto le nazionali giovanili azzurrre.