In grande difficoltà. Di gioco e di risultati. E tra le cause potrebbe non esserci solo il mercato al risparmio o la serie di infortuni che ha investito la squadra di Montella. Secondo quanto scrive oggi La Repubblica in edicola a pesare potrebbero essere anche la nuova dieta vegana. La sensazione di avere forze affievolite anche dal ferreo regime dietetico si è fatta strada nella mente di chi, all’uscita da Milanello, avverte un languore carnivoro, che tende a placare quando il miraggio di una bistecca può sparire davanti all’insegna di un ristorante. «E se mangio la carne, mi alleno meglio», confessa un trasgressore. Il più convinto sostenitore del veganismo è il preparatore atletico di Montella, Emanuele Marra. La naturopata Michela Valentina Benaglia, che ha studio a Gallarate, è la curatrice del menu, di cui seguono alcuni esempi. No tassativo a succhi di frutta e bevande zuccherate, rimpiazzati dal famigerato latte di soia o di cocco. Vietato il pomodoro. La vigilia della partita zuppa di verdure e riso basmati o pasta di kamut integrale con ragù bianco di pollo. Il giorno della partita, pasta di kamut con pesto vegetale e tacchino alla piastra. Dopo, frutta secca e riso venere con carote e piselli o lasagne integrali di radicchio rosso con besciamella vegetale. Tutto fa brodo (vegano), nel tentativo di spiegare il rallentamento.



SVOLTA - Le partite con Sampdoria e Bologna sono diventate fondamentali per allontanare lo spettro della quarta annata consecutiva fuori dall’Europa: una sciagura economica e d’immagine, proprio quando la caduta libera nel ranking Uefa (il Milan è quarantunesimo dietro lo Sparta Praga e senza coppe ha raccolto meno punti degli azeri del Qarabag) sembrava essersi arrestata, rendendo meno paradossale la quotazione avallata da SES (720 milioni di euro, debiti inclusi), mentre l’Ad in pectore Fassone non trascura le pubbliche relazioni in ottica futura e nei giorni scorsi avrebbe incontrato a Roma Luciano Moggi.