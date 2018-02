Il futuro di Ignazio Abate potrebbe non essere al Milan nel corso della prossima stagione. Il terzino classe '86 è in scadenza di contratto il 30 giugno 2019 e non sta trattando il rinnovo. I rapporti fra il suo agente Mino Raiola e il club rossonero sono complicati e per lui potrebbe aprirsi la strada di una cessione in estate.