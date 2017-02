Vincenzo Montella ha scelto, per l'immediato (l'importante scontro diretto di stasera con la Lazio) ma anche per il futuro: se i centravanti del Milan sono questi, meglio farne a meno e puntare su soluzioni tattiche differenti. Nello specifico, largo all'utilizzo di un attaccante più mobile e tecnico come Deulofeu, che dia meno punti di riferimento e cha favorisca uno sviluppo del gioco più palla a terra e che consenta anche ai centrocampisti di partecipare ulteriormente alla finalizzazione.



BOCCIATI - Per motivi differenti, Bacca e Lapadula hanno ricevuto una sonora bocciatura dal proprio allenatore nell'ultima conferenza stampa e, nonostante manchino ancora 3 mesi alla conclusione della stagione, pensare oggi di rivedere a luglio il colombiano e il capocannoniere della scorsa Serie B vestiti di rossonero è molto complicato. Troppo deludente l'apporto dei due, sia in termini numerici (8 gol per Bacca, 4 quelli di Lapadula) che nell'economia del gioco di squadra, ma soprattutto il Milan cerca per la prossima stagione, quella del nuovo tentativo di rilancio con una nuova proprietà, un giocatore con caratteristiche diverse e capace di accendere maggiore entusiasmo nei tifosi.







TRA AUBAMEYANG E BELOTTI - Il nome che viene ripetutamente accostato alla coppia Fassone-Mirabelli è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, bomber da 101 gol con la maglia del Borussia Dortmund destinato a partire la prossima estate. Il giocatore gabonese è cresciuto nel vivaio rossonero e sarebbe felice di prendersi una rivincita nei confronti di coloro che all'epoca non intravidero le sue potenzialità, esplose poi in Francia col Saint Etienne, ma la concorrenza è prestigiosa e agguerrita. Si va dal Real Madrid al Paris Saint Germain, passando per il Manchester City. Meno esotico ma non per questo meno affascinante il nome di Andrea Belotti, milanista nel cuore ma senza pietà quest'anno quando ha incrociato la formazione di Montella: gol alla prima di campionato (ma anche un rigore decisivo sbagliato), a bersaglio ancora a San Siro in Coppa Italia e pochi giorni dopo all'Olimpico nella prima del girone di ritorno. Sono già 17 i gol in campionato e Belotti rappresenta anche il futuro della Nazionale, un nome che rappresenterebbe una linea di continuità nel segno dell'italianità dopo il lancio dei Donnarumma, dei Locatelli e il ruolo sempre più da protagonista di Bonaventura. Dal campo al mercato, per Bacca e Lapadula si preannuncia una doppia bocciatura.