Il mancato closing societario sta complicando ampiamente i progetti futuri del. Il club rossonero si trova nell'impossibilità di pianificare e progettare l'immediato futuro e, più in particolare, la prossima stagione. L'unica certezza che accomuna(date le difficoltà riscontrate nel raccogliere i fondi necessari per il closing)(che fatica da anni ad investire nel Milan) è che per il prossimo mercato non sarà attivato un budget super.A conti fatti e salvo cessioni importanti. Un tesoretto che consentirà ad Adriano Galliani, o ai suoi eventuali sostituti Fassone e Mirabelli, di portare a terminepossibilmente non superiore per esborso a 15/20 milioni.chiede da tempo almeno un rinforzo per reparto (portiere escluso, mava ancora blindato). E' indubbio che a questa rosa, nonostante il rendimento elevato di Paletta,. Anche in attacco, se si volesse puntare su un Bonaventura abbassato a centrocampo da mezzala, servirà un rinforzo sugli esterni (o trattenere Deulofeu) e, soprattutto,con caratteristiche differenti rispetto a Carlos Bacca spesso troppo estraneo alla manovra.Montolivo tornerà da un infortunio serio, l'ennesimo della sua carriera, Locatelli ha perso fiducia così come Bertolacci. Kucka continua ad avere un rendimento altalenante e Sosa è soltanto adattato nel ruolo di regista. Certezze? Poche, per questo a centrocampo servirà uno sforzo in più.