"Penso che tutto stia procedendo e che in tempi brevi il closing ci possa essere. Nel caso saltasse non sarebbe una situazione piacevole, ma andremmo avanti ancora con entusiasmo". Con queste parole ieri Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e figlio dell'ex premier, ha commentato le trattative che stanno andando avanti con Sino-Europe Sports per la cessione del Milan. In giornata sono attesi da Fininvest altri 100 milioni, la terza caparra che Yonghong Li si è impegnato a versare per arrivare all'accordo sul nuovo slittamento della chiusura delle operazioni.



DOCUMENTI IN PROCURA - Intanto, come riferisce Repubblica, Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi, ha presentato due giorni fa alla Procura di Milano dei documenti per attestare la lecita provenienza dei 200 milioni già versati dal gruppo cinese in questa trattativa. Un'operazione preventiva, senza che fosse stato aperto alcun fascicolo sulla questione, per smentire le tante voci circolate negli ultimi mesi. Al centro di un'indagine è finita invece la fiduciaria svizzera Tax&Finance (T&F), a cui si era rivolto Bee Taechaubol nel momento della tentata scalata al Milan, con uno dei fondatori della società, Andrea Baroni, finito in carcere con l’accusa di riciclaggio.