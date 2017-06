Milan alla ricerca di un portiere per il dopo Donnarumma. Secondo Sky Sport, in queste ore Mattia Perin sta scalando le gerarchie. Già nella serata di ieri la società rossonera ha iniziato a lavorare su questa pista. Il giocatore, che si trova attualmente in ferie negli Stati Uniti, è reduce da un grave infortunio al ginocchio e per questo le sue condizioni andranno verificate.