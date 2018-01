I rappresentanti del fondo Elliott sono arrivati in queste ore a Milano per incontrare Marco Fassone. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, l'amministratore delegato del Milan vuole mettere in atto una nuova strategia nei confronti del fondo americano.





SPOSTARE LA SCADENZA - Date le difficoltà incontrate con Goldman Sachs prima, Merril Lynch poi ed Highbridge infine, Fassone vuole spostare in avanti la scadenza per il rimborso del prestito di 300 milioni, resosi necessario per l’acquisto del Milan lo scorso aprile. Il rischio-qualora Elliott decida di accettare- è quello di una imposizione di interessi ancora più alti di quelli già in vigore.