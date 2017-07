- Alessandro, agente di Andreaè arrivato a Casa Milan. Ecco le parole rilasciate al nostro Daniele Longo: "Per ora aspettiamo, aspettiamo". Possibile che si discuta anche di Juanassistito dal medesimo agente:Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, oggi, tra Milano, a casa Milan edove i rossoneri sono impegnati in amichevole contro la squadra svizzera e dove possiede casa il numero uno rossoblù.resta da capire se andrà income vorrebbero i rossoblù, o, come invece desiderano i meneghiniper il ritorno del centrocampista romano. Inoltre, lProbabilmentin giornataper provare a chiudere l'accordo definitivamente sulla base del prestito secco: Bertolacci vuole il rilancio e dove ottenerlo se non dove ha messo a referto 90 presenze, 12 gol e 14 assist in tre anni, ancheUn mercato, quello del Genoa, che, nonostante le voci di imminente cessione, continua ad essere portato avanti da Enricoin attesa dell'ufficialità e del nome dei compratori, che al momento rimane un capitolo oscuro.