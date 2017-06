Nuovo capitolo nella triangoloe Andrea. Dopo gli incontri di Mariocon le due società, le schermaglie dialettiche e i passi indietro, va in scena il summit tra le due società per accelerare la trattativa. Il terzino nerazzurro, ieri tra i più positivi nella sfida vinta dall'Italia contro la Danimarca all'Europeo Under 21, ha già l'accordo con i rossoneri: 2 milioni di euro più bonus a stagione per 5 anni, per un totale di 11 milioni di euro. Chiaro, invece, il suo no al club orobico alla proposta di adeguamento (700mila euro più bonus): vuole solo il Milan., come scrive gazzetta.it, si stanno incontrando proprio ora, per venirsi incontro e trovare un accordo soddisfacente. I nerazzurri chiedono, i rossoneri non si sono spinti oltre i: la distanza può essere colmata con le contropartite tecniche, Vido, Felicioli e Pessina. Negli scorsi giorni c'era già stata una telefonata di schiarita tra Percassi, presidente dell'Atalanta, e Fassone , amministratore delegato del Milan. Ora l'incontro in corso, per mettere la parola fine a questa lunga vicenda.