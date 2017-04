Mattinata calda per il Milan e il suo direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. In attesa dell'incontro con Giovanni Branchini per parlare, e decidere, cosa ne sarà del futuro di Mattia De Sciglio, a Casa Milan, base rossonera, si sta tenendo un altro incontro. Infatti, intorno alle 10.20, nella sede milanista sono arrivati gli agenti di Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli.



IL PUNTO - In scadenza di contratto nel 2018 con il club partenopeo, l'ex St. Etienne vuole cambiare aria ed è finito nei radar rossoneri. Il Milan pensa proprio all'algerino per il dopo De Sciglio: piace sia a Montella che al direttore sportivo. Oggi un primo contatto in vista del futuro, quando in estate partirà l'assalto al classe '91: il Napoli chiederà 15 milioni di euro e trattare con De Laurentiis non è mai facile. Ma il Milan si porta avanti, con l'incontro insieme agli agenti nella sede rossonera.