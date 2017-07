18.55 INCONTRO TERMINATO, RINNOVO VICINO - L'incontro tra Raiola e i dirigenti del Milan, per parlare del rinnovo di Gigio Donnarumma, è appena terminato. Secondo quanto riporta Sky, era presente al meeting anche Marinella, la madre del portiere, e il cugino di Mino, Enzo Raiola. L'incontro è avvenuto in un albergo a tre chilometri da Casa Milan, il Radisson Blu Hotel Milan: assenti i fratelli Gigio e Antonio. L'incontro è stato positivo, il Milan è sempre più ottimista: c'è grande fiducia, le parti sono vicine e il contratto dovrebbe essere esteso fino al 2022, insieme a firme e ufficialità entro la fine della settimana. Al termine dell'incontro c'è stata una vigorosa stretta di mano tra Fassone e Raiola: tutti presenti i protagonisti di questa vicenda interminabile.



Il futuro di Donnarumma si decide in questi minuti: è infatti in corso un vertice tra il procuratore del portiere classe '99, l'avvocato Rigo e i dirigenti del Milan Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, alla presenza del padre di Donnarumma, Alfonso. Secondo quanto risulta a Calciomercato.com, il finale della storia va verso una chiusura positiva: ci sarebbe infatti aria di firme per Donnarumma con il club rossonero.



I DETTAGLI - L'intesa di massima è stata raggiunta con il Milan, con tanto di stesura dei contratti e clausole all'interno dell'accordo che vedrà Donnarumma prolungare fino al 2022: le cifre dovrebbero essere quelle riportate negli scorsi giorni, 6 milioni di euro all'anno per Gigio e un milione per il fratello Antonio, che arriverà per fare il secondo.