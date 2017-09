#Suso lascia Casa Milan dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2022 pic.twitter.com/Er2NyoX3SE — calciomercato.com (@cmdotcom) 25 settembre 2017

- Ecco il"L'ACMilan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2022 il contratto economico di Suso". Suso si è recato all'appuntamento per il rinnovocome testimoniano le storie di Instagram pubblicate dal Milan, che lo ha 'scortato' da casa. In seguito ha lasciato la sede del Milan, a firma avvenuta.: secondo quanto appreso da Calciomercato.com è infatti attualmentenelle persone del dg Marcoe del ds Massimiliano Mirabelli, per firmare il- L'ingaggio dello spagnolo passeràsecondo quello che riporta Sky, potrebbe essereOggi Suso compirà l'iter sociale, poi la società comunicherà tramite i propri canali la notizia ufficiale del rinnovo, con una firma live per i tifosi.