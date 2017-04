Giornata positiva in casa Milan: secondo quanto riferisce Sky Sport infatti, c'è stato nella giornata odierna un incontro tra il ds rossonero Massimiliano Mirabelli e l'esterno offensivo spagnolo Jesus Fernandez Saez, ovvero Suso. L'oggetto della discussione è stato naturalmente il prolungamento del contratto dell'ex Liverpool, attualmente in scadenza nel 2019.



SETTIMANA PROSSIMA INCONTRO CON GLI AGENTI - Un colloquio dall'esito positivo, con Suso che ha dato la sua disponibilità a proseguire nella trattativa: ora tocca agli agenti del giocatore e alla dirigenza del Milan proseguire nei contatti per trovare l'accordo, nelle prossime settimane ci sarà l'incontro per definire tutti i dettagli. Lo spagnolo vuole un'offerta economicamente più vantaggiosa di quella precedente, da 1 milione di euro, e chiarezza sui progetti di questo nuovo Milan. I rappresentati di Suso saranno a Milano la prossima settimana, quindi è ipotizzabile che proprio in quei giorni avverrà l’incontro con Fassone e Mirabelli, presumibilmente tra fine settimana prossima e dopo la partita con la Roma: l'intenzione è quella di trovare soluzione che accontenti tutti e di creare una squadra molto competitiva.