Ormai è praticamente certo: il Barcellona ha preso la decisione di riportare in Catalogna Gerard Deulofeu, attaccante esterno attualmente al Milan, versando i 12 milioni pattuiti dai blaugrana per il diritto di recompra all'Everton, club dal quale ora è in prestito in rossonero.



RITORNO AL BARCELLONA, MA AD ALCUNE CONDIZIONI - In tutto questo, bisogna ricordare un particolare che non può essere assolutamente trascurato: toccherà al classe '94 decidere il suo futuro e stabiilire l'ultima parola in merito alla squadra dove vorrà giocare nella prossima stagione. Infatti lo spagnolo ha la possibilità, per contratto, di decidere di non tornare al Barcellona, anche se l'intenzione è quella di tornare nella squadra che lo ha lanciato, ma dopo aver posto alcune condizioni.



Deulofeu tornerà al Barcellona solo qualora abbia alcune garanzie dal punto di vista del campo: vuole infatti la promessa di una centralità nel nuovo progetto, con l'assicurazione di un posto tra i papabili titolari, e soprattutto la garanzia di non essere utilizzato come moneta di scambio sul mercato da parte della dirigenza blaugrana. Il Barcellona ha ben chiare in mente le prerogative del calciatore, ma ha comunque in mente di acquistare un importante giocatore offensivo, preferibilmente un esterno puro, e aveva già vagliato alcune ipotesi sul mercato: l'esplosione di Deulofeu è stata una manna dal cielo, perchè consentirebbe ai blaugrana di riportare a casa un giocatore che conosce bene l'ambiente, visto che ci è già stato. L'unico ostacolo sta proprio nelle aspettative dell'esterno: sa bene infatti che al Barcellona la competizione per la maglia da titolare sarebbe serrata, mentre nel Milan avrebbe la garanzia quasi totale di un possto fisso nell'undici iniziale. In questo momento comunque, il ritorno in Spagna appare più vicino: è infatti prevista una riunione tra dirigenza dei blaugrana e gli agenti del giocatore, dopo il Clasico contro il Real Madrid, in programma domenica prossima. I piani alti del Barcellona stanno già programmando la nuova stagione, quella vecchia rischia di essere agli sgoccioli.