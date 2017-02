Il futuro di Gigio Donnarumma è ora: sabato prossimo, 25 febbraio, il portiere del Milan compirà 18 anni, il suo agente Mino Raiola incontrerà dopo il closing i cinesi, futuri proprietari del Milan, per trattare il rinnovo del suo assistito. La richiesta sarà di 4 milioni di euro all'anno, secondo quanto riporta La Stampa. L'estremo difensore classe '99 è una delle priorità della dirigenza rossonera, che vorrebbe blindarlo con un ingaggio da top, anche per evitare possibili tentazioni, nostrane o estere.



RICHIESTA DA 4 MILIONI - Lo stesso Raiola, abile procacciatore di contratti per i suoi assistiti, starebbe lavorando in tal senso: ci sarebbe infatti già stato un contatto tra il procuratore e i futuri proprietari del Milan, i cinesi di Sino-Europe Sports, che da inizio marzo dovrebbero, e il condizionale è d'obbligo, diventare ufficialmente i nuovi padroni del club rossonero al posto di Silvio Berlusconi. La richiesta di Raiola sarà di quelle importanti: 4 milioni netti a stagione per Donnarumma, un'enormità rispetto ai 200mila euro guadagnati attualmente dal portiere. Una cifra che comunque non dovrebbe spaventare i cinesi, pronti ad accogliere le richieste dell'agente per trattenere Gigio al Milan.