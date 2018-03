(Alessandro Bassi è anche su

)

In cento e passa anni di storia il derby di Milano di personaggi, avventure, goal, gioie e dolori ne ha collezionati e regalati ai tifosi di Milan e Inter a profusione. È da sempre il momento più atteso dalle due tifoserie, che seppur abituate a vincere sia in Italia che in Europa vedono nella sfida stracittadina il momento per concretizzare la rispettiva supremazia. Questo valeva nel passato, al tempo dei pionieri - con l'Internazionale nata da una scissione milanista -, poi quando le due società rivaleggiavano per scudetti e coppe dei Campioni e ancora quando il derby si declinava nella sfida tra due imperi economici dinastici - i Moratti e i Berlusconi - e vale anche oggi, tra due proprietà straniere, nel vortice della globalizzazione contemporanea. Accennavamo ai goal., veri diluvi di segnature e rocamboleschi capovolgimenti di fronte.L'anno è il 1932, nel bel mezzo del regno juventino. I bianconeri vincono da due anni consecutivi lo scudetto e in estate possono finalmente ingaggiare il brasiliano Sernagiotto, rinforzandosi ulteriormente.. Soprattutto, futuro campione del Mondo con la Nazionale nel 1938. Se i nerazzurri sono dunque agguerriti ed economicamente ben equipaggiati, altrettanto non si può dire dei “cugini” rossoneri che seppur provenienti da un quarto posto ottenuto in coabitazione con la Fiorentina nel torneo precedente, vivono un periodo di stanca, lontani dalla lotta per lo scudetto e a bocca asciutta ormai da 25 anni, cioè dall'ultimo titolo conquistato nel 1907., un giovane ferrarese messosi in luce con la maglia della SPAL con la quale segna nelle serie inferiori tantissime reti.Domenica 6 novembre in un'Arena Civica gremitissima Ambrosiana-Inter e Milan danno vita al derby di andata con l'Ambrosiana davanti di tre punti sui cugini del Milan. Appena il tempo all'arbitro Scorzoni di fischiare l'avvio che dopo due minuti Levratto scende sulla fascia e mette in mezzo un pallone che Demaria deve solo spingere in rete portando i nerazzurri in vantaggio. Il pubblico si aspetta a questo punto la reazione milanista ma passano appena tre minuti che Mihalic segna il 2-0 per l'Ambrosiana. L'uno-due dei cugini rischia di mettere al tappeto il Milan che invece si ridesta e al 10° minuto riesce a riaprire l'incontro con un bolide scaraventato dal suo uomo migliore, Magnozzi. Poco dopo Arcari sbaglia da sotto porta la rete del pareggio e l'Ambrosiana ne approfitta a sua volta con Levratto, che sale alla ribalta della partita: al 25° in un'azione fotocopia del primo goal scende sulla fascia e fa un assist a Demaria per il 3-1, mentre sul finire del primo tempo si mette in proprio segnando un altro goal con un bolide dei suoi.. Eppure la parola fine è ancora ben lontana dall'essere scritta. Un po' la tensione che cala, un po' lo sforzo profuso per portarsi così abbondantemente in vantaggio, i nerazzurri calano nella ripresa e il Milan, con orgoglio e determinazione, ne approfitta.. La partita è riaperta: l'Ambrosiana sente che può sfuggirle la vittoria mentre il Milan crede sempre più nell'impresa: è a quel punto che sale in cattedra il Balilla.. Non è però ancora finita. Passa infatti una manciata di minuti che! Perché a quel punto lo score non cambia più, anche se prima l'Ambrosiana con Meazza e poi il Milan con un arrembaggio finale ci provano sino all'ultimo a mutare le sorti. Finisce così il derby a vantaggio dell'Ambrosiana-Inter che per tutta la stagione, assieme a Bologna e Napoli, tenterà di contendere lo scudetto alla Juventus ma che alla fine dovrà accontentarsi del secondo posto, mentre il Milan non andrà oltre un anonimo undicesimo posto finale.