Il Bauscia, il Terrunciello, la Milano di inizio anni '80, le lire, i fratelli Vanzina, gli innamoramenti istantanei in metropolitana e, ovviamente, Inter e Milan. Una sfida accennata, sussurata, che appare nelle case dei protagonisti. Sì, il derby della Madonnina vissuto agli estremi: da una parte il bauscia milanese Jerry Calà, con il suo gagliardetto appeso in cameretta e i soldi del papi; dall'altra il pugliese adottato da Milano, quel Diego Abantuono in veste Terrunciello con una fede per Gianni Rivera e i colori rossoneri, venerati con tanto di segno della croce bacio al poster nella sala da pranzo. Gli opposti, con un innamoramento di mezzo a rompere gli equilibri: quello del Romeo interista per la Giulietta sorella di Felice/Abatantuono (foto YouTube).



DERBY AGLI ANTIPODI - Estremi che si attraggono sul prato di San Siro, inevitabilmente. Come il Milan di Gattuso e l'Inter di Luciano Spalletti: da una parte la carica di Ringhio, la fame del giovane Cutrone e un'aria che si è fatta pulita e respirabile come lo "spinacio" di Abatantuono; dall'altra la flemma (almeno in conferenza) del tecnico interista, la voglia di gol del rientrante capitano Icardi e un'aria che si è fatta pesante, dal sapore "goggonzola rancido". La Champions sullo sfondo, San Siro a fare da cornice in un remake di quanto visto in Coppa Italia: una squadra in forma, l'altra in crisi e il pronostico che... si ribalta, come sempre.



BELLA PARTITA - La speranza è quella di vedere una gara aperta, ai gol e allo spettacolo; una gara che non sia una "pulpetta di m..." ma "una libidine"; che non sia un "ibrido" ma qualcosa di "eccezziunale". Come successo spesso, anche nel recente passato. Un derby bello, come Jerry Calà che balla in metro ascoltando i Sex Pistols, come Giulietta, che si chiama così in onore di "Giulietta Masina" ("E io Romeo, come Romeo Benetti"), come Diego Abatantuono e il suo personaggio più riuscito. Che sia un derby bello. E "che piaccia".



