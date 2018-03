Manca poco più di una settimana a un derby dai risvolti di classifica molto importanti in chiave Champions League, ma la bagarre tra Milan e Inter scatenata dal rinvio della partita prevista inizialmente per il 4 marzo (a causa della morte di Astori) e dalla gestione del rimborso dei biglietti si fa ancora sentire. Per i propri sostenitori, il club di via Aldo Rossi ha previsto un voucher del valore del tagliando acquistato da utilizzare per un qualsiasi altro match interno di campionato, una soluzione ovviamente non gradita alla dirigenza nerazzurra.



Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in questi giorni lo scontro si gioca sul principio secondo cui, oltre ai tifosi nerazzurri occupanti del secondo anello verde (quello normalmente riservato alla Curva Nord), anche altri interisti sistemati in settori diversi di San Siro avrebbero potuto rivendicare legittimamente un rimborso in caso di apertura da parte del Milan. I rossoneri perseverano dunque nella loro linea di contrarietà totale, ecco perchè l'Inter sta valutando di venire incontro ai propri sostenitori offrendo diverse soluzioni, su tutte quella di mettere a disposizione un buono da utilizzare nei negozi ufficiali.



Sull'argomento si è espresso così l'ex commissario della Lega di Serie A Giovanni Malagò: "Per il derby di Milano c’è un regolamento chiaro che non ho scritto io, ma ho acquisito diventando commissario. Se le società sono disponibili a fare delle eccezioni, ne hanno facoltà, altrimenti c’è una legge da rispettare".