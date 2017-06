Tempo di calciomercato, ma anche il momento di svelare la propria dotazione di maglie in vista della prossima stagione per diversi club di Serie A e per molte delle principali formazioni europee. Con l'avvicinarsi dei ritiri, Milan, Inter, Juventus e Roma hanno ufficializzato nelle ultime ore quelle che saranno le loro seconde divise dopo aver fatto "debuttare" le prime già in occasione dell'ultima giornata dello scorso campionato. Tra chi si è ispirato alla tradizione e chi ha puntato sulla novità, la sfida per chi ne venderà di più è già partita. E voi quale preferite?