Analisi tattica questa mattina da parte della Gazzetta dello sport sul derby. Il Milan in regia ha un uomo di riferimento come Biglia, che l’Inter non possiede. L'idea di Spalletti sarebbe quella di sorprendere Gattuso in mediana: sarà determinante il doppio lavoro del “trequartista” per evitare in particolare le irruzioni di Kessie.