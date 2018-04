Il derby non è una partita come tutte le altre e i numeri pubblicati dalla Gazzetta dello Sport evidenziano come sia un evento che raccoglie l'interesse mondiale di migliaia di appassionati, italiani e stranieri.



“Quarantaquattro emittenti trasmetteranno il derby in 181 paesi del mondo. Il bacino raggiungibile è di 728 milioni di persone davanti alla televisione oltre ai più o meno 75.000 fortunati a godersi lo spettacolo dal vivo. Il mondo sarà collegato via tv ma avrà anche la sua rappresentanza allo stadio: StubHub è la piattaforma mondiale più utilizzata per la vendita di biglietti online e sul sito fanno sapere di aver venduto il 63% dei biglietti a tifosi rossonerazzurri stranieri. Una media raddoppiata rispetto al 25-30% che di solito acquista dall’estero. Ventisette telecamere riprenderanno tutto quello che succederà domani sera”.