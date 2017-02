Maremma impestata come si gasa suma quando parla di HUARONG e YONGHONG LI ...A ME POVERO ZIO HAN MANCO ME CALCOLA pic.twitter.com/F3pogTNSVO — ZIO HAN LI (@TaloniStefano) 22 febbraio 2017

, la cordata cinese rappresentata da. Ilè in programma venerdì 3 marzo, dopodiché saranno svelati i nomi degli investitori.- Diverse fonti danno per certa la presenza di, a cuiha dedicato una grafica per spiegare le potenzialità del colosso finanziario cinese:con 9224 dipendenti. Durante una trasmissione su TeleLombardia, il giornalistafa sognare i tifosi rossoneri, mimando quanto. Il Milan cinese è pronto a ruggire come un leone, anche sul mercato?