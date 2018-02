Il derby di Milano in programma domenica 4 marzo alle 20.45 potrebbe essere rimandato. E' questa l'indiscrezione riportata da Tuttosport questa mattina. Il Consiglio Comunale della città di Milano, sta pensando infatti di presentare una richiesta ufficiale alla Lega Calcio per spostare la gara.



Il motivo? Il 4 marzo è il giorno delle elezioni politiche e soprattutto per le forze dell'ordine potrebbe essere un problema presidiare tutti i seggi elettorali e garantire anche il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.



Il calendario del Milan, con gli impegni di Coppa Italia ed Europa League potrebbe però essere un problema. Il 28 febbraio c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, mentre l’8 marzo ci sarebbe la partita di andata degli ottavi di finale di Europa League in caso di passaggio del turno. Per questo nei prossimi giorni arriverà la decisione finale sulla possibilità di inoltrare la richiesta da parte del Comune.