Milan, si ferma, è tempo di derby: alle 18.30 Milan e Inter si affrontano per la 221esima volta, recupero della 27esima giornata di Serie A (rinviata per la tragica scomparsa di Davide Astori). Terza stracittadina stagionale e bilancio in parità (vittoria nerazzurra nell'andata di campionato, successo per i rossoneri in Coppa Italia), sfida delicata per la corsa a un posto in Champions League: la squadra di Spalletti è avanti 8 punti, gli uomini di Gattuso sono chiamati a vincere per tenere vive le speranze.



STATISTICHE - Il Milan, come si nota dai numeri forniti da Opta, si affida alle statistiche: una sola sconfitta negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni (2 vittorie, 2 pareggi) e rossoneri sempre a segno. La squadra di Gattuso inoltre ha vinto tutti gli ultimi quattro impegni casalinghi in Serie A, cerca il quinto successo consecutivo come non accade dal 2014. Di contro una squadra, quella di Spalletti, che non concede gol da quattro partite in campionato e che dà la caccia al quinto clean sheet consecutivo (l'ultima volta nel 2005.



SINGOLI - Spazio anche ai singoli, per il Milan c'è Giacomo Bonaventura: l'Inter è la sua vittima preferita in Serie A, quattro gol contro i nerazzurri. Spalletti invece si affida a Mauro Icardi: dopo sette derby a secco in Serie A, l'argentino ha messo a segno quattro reti negli ultimi due derby di campionato.



Fischio d'inizio alle 18.30, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Inter.