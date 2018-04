“Milan e Inter, una rimpiangerà la polizza Champions rifiutata”:questo il titolo di Repubblica. I due club di Milano avrebbero rifiutato la polizza assicurativa per l’eventuale qualificazione mancata: si paga il premio, che varia a seconda delle prospettive della squadra, e riconduce in genere ai Lloyds di Londra, e ci si cautela con un ricavo certo, a parziale copertura del danno. Per club come la Juventus è una prassi.