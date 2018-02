Nuovo round tra Inter, Milan e il Comune per discutere del futuro di San Siro ed (eventualmente) della costruzione di uno stadio di proprietà da parte del club rossonero. Stamani a Palazzo Marino al tavolo dell'assessore Maran si accomoderanno gli ad dei due club, Alessandro Antonello e Marco Fassone, accompagnati dai rispettivi generali: per l'Inter Michael Williamson (Chief Strategy Officer) e Nicola Volpi (consigliere d’amministrazione), per il Milan Alessandro Sorbone, Chief Operations Officer.



Come scrive Tuttosport, un incontro resosi necessario anche per la scelta da parte dei club di dare disdetta dall'accordo con M-I Stadio srl in scadenza al 30 giugno. Centro di gravità della riunione - a cui dovrebbe partecipare pure il sindaco Sala - è il futuro del Meazza. Suning ha un progetto per aumentare le aree hospitality, il Milan procede sul doppio binario: da un lato è interessato al progetto, dall'altro sta vagliando le aree per costruire un impianto di proprietà, ma quelle finora indicate dal Comune non soddisfano il club.