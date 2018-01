Il Milan non dovrebbe concludere alcuna operazione in entrata in questa sessione di calciomercato eppure la possibilità di forzare i tempi per portare a Milano il centrocampista dell'Udinese Jakub Jankto non sono remote. Secondo la Gazzetta dello Sport l'obiettivo resta concreto, ma solo in caso di partenze economicamente vantaggiose prima della fine del mercato.