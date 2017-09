Un giocatore da tempo nel mirino del Milan, che per qualche ora è stato al centro di un intrigo di mercato. Jakub Jankto due giorni fa, il 31 agosto, nell'ultimo capitolo di una delle finestre di calciomercato più esaltanti della storia,e c'era di nuovo margine per un nuovo arrivo: Mirabelli e Fassone hanno convocato l'agente del nazionale ceco, Giuseppe Riso, a Casa Milan e hanno parlato con il club friulano, che come ammesso dal direttore sportivo Manuel Gerolin ha respinto al mittente ogni approccio Un tentativo, insomma, è stato fatto, Jankto non ha cambiato maglia, ma non è escluso che possa farlo nel 2018. Lper anticipare una concorrenza che è sempre più forte: in Italia Jankto piace a Inter e Juventus, in Inghilterra, dove il diretto interessato non ha mai nascosto di voler giocare, è un obiettivo soprattutto dell'Everton, che lo segue dai tempi di Ascoli.