Grossi cambiamenti in vista nel Bologna, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Roberto Donadoni intende cambiare diversi uomini per la prossima stagione: nel mirino dei felsinei ci sono Rincon della Juventus e José Mauri del Milan, pupillo del tecnico. In uscita, invece, si potrebbe monetizzare dalle cessioni di Pulgar e Taider. Lo riporta Il Resto del Carlino.