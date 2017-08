José Mauri è stata una delle note dolenti del centrocampo rossonero, protagonista di una prestazione opaca nel ritorno di Europa League contro i macedoni dello Skendija. Il centrocampista, intervenuto sulle storie di Instagram, si è scusato con i tifosi rossoneri: "Prestazione da dimenticare, senza scuse. Non rimane altro che lavorare duro per non ripetere quello di stasera, grazie comunque per il sostengo".