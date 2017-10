Se Milan-Juventus di sabato fosse un concerto, sarebbe sicuramente una sfida tra rapper. Da una parte del palco ci sarebbero i rossoneri, che vivono nei bassifondi da tempo ma hanno una grande voglia di cantare la loro rivalsa, dall'altra gli spacconi bianconeri, tutti catene d'oro, party nei privè e champagne a fiumi, che vincono con spocchia e non hanno intenzione di fermarsi. Trovare maestri di cerimonia con il giusto flow in grado di elettrizzare Milan-Juve non sarebbe certo un'impresa difficile, visto il numero di cantanti tifosi nella scena rap italiana.



JUVE - I bianconeri come uomo di punta potrebbero schierare Fabri Fibra. Il rapper di Senigallia, che in questi giorni è in giro per l'Italia con il suo Fenomeno Tour, non ha mai negato la sua fede juventina, tanto da raccontarla nel singolo del 2007, Andiamo a Sanremo. Nel disco è inserita anche una telefonata di Lapo Elkann al rapper, per fargli un ironico in bocca al lupo per la sua finta partecipazione al Festival. Fibra a parte, la squadra di rapper juventini può contare anche su Ensi, Salmo, Fred De Palma, Enjgma e soprattutto Moreno, che in una partita del cuore ha avuto anche l'onore di fare un tunnel a Pavel Nedved. L'attuale vice presidente juventino in quell'occasione non ha preso esattamente con sportività il gesto tecnico del cantante, reagendo con un fallaccio, in barba allo spirito amichevole del match. C'è poi un rapper che è riuscito a inserire in un proprio video uno dei suoi beniamini calcistici. È il torinese Rew, che nella sua 'Nulla è impossibile' ha rappato con Claudio Marchisio, il centrocampista bianconero che è rientrato in campo dopo l'infortunio proprio nell'ultimo turno infrasettimanale contro la Spal. Si può vedere il tutto nella VIDEO GALLERY.



MILAN - Anche il Milan in quanto a rapper non è da meno rispetto ai bianconeri, anzi può forse contare su un organico più folto. A partire da Emis Killa che, dopo essere stato il protagonista musicale del Mondiale 2014 in Brasile con la sua Maracanà, ha composto insieme al bassista di Jovanotti Saturnino il nuovo inno della squadra, #Rossoneri. Tifano Milan anche due tra le migliori promesse della nuova scena rap italiana: Rkomi e Ghali, due ragazzi che stanno portando freschezza e qualità all'hip hop, contaminandolo con la trap e rappando con uno stile che richiama il flusso di coscienza. Sempre parlando di Milan non si può non citare Ted Bee, rapper lainatese che ha cantato i grandi rossoneri della sua infanzia e adolescenza (da van Basten e Gullit fino a Nesta, Weah e Inzaghi) in A.C. Milan. Chiudiamo con un altro nostalgico tifoso rossonero, Jake La Furia. Nel suo primo album solista, Musica Commerciale del 2013, il componente dei Club Dogo ripensa agli "anni d'oro del grande Milan, gli anni di van Basten e van Damme". Insomma, la rap battle di San Siro è aperta: sabato alle ore 18 Milan e Juventus butteranno sul palcoscenico l'estro e la grinta tipica dei loro sostenitori rapper, con Dybala e Suso che dovranno improvvisare al meglio sopra le basi degli altri 10 dj, se vorranno trovare il freestyle vincente.





GIOCO: chi ha scritto queste strofe?



"Il primo sponsor della Juve era l'Ariston, così da piccolo indossavo maglie Ariston. Raccoglievo i forni e frigoriferi per strada, qualunque cosa per sentirmi parte della squadra"



"Voi la squadra che ruba, noi la squadra dei miti: a noi ci tifa Booba, a voi vi tifa Idris"

"Ero il bimbo più felice della classe perché nel Milan giocava Marco van Basten. Sciagurato chi è un bimbo al giorno d'oggi, non conoscerà la favola di Volpi e Poggi"



"Se vinci ti vogliono bene, ti fanno la olà, ti cantano un coro: la vittoria è una cosa di squadra, ma se perdi perdi da solo"



"Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno"



"Ho visto il cigno di Utrecht e l'usignolo di Kiev, ho alzato coppe e bandiere suonando per le vie"

"Ricordo le partite per strada coi miei fratelli su un campo scassato che ai nostri occhi sembrava Wembley. Ricordo il Genio mentre scalvalca Zubizarreta, con mia madre sul divano a guardare Mazinga Zeta"



Emis Killa, Fabri Fibra, Jake La Furia, Rew e Ted Bee: puoi trovare le risposte ascoltando i loro brani nella GALLERY.