Tempo di Milan-Juve. E per quel che riguarda il calcio degli ultimi trent'anni, è quindi tempo per LA partita. Anche se la storia recente ha visto la Juve volare via e il Milan scivolare sempre più, rimane una sfida dal fascino unico. Che l'attualità ha voluto però trasformare nuovamente in quella che poteva essere una sfida Scudetto e che in realtà rischia di essere quasi un'ultima spiaggia per i rossoneri. Ecco come ci si avvicina alla partitissima delle 18 nel “Botta e risposta di CM”, tra Daniele Longo e Nicola Balice, inviati Milan e Juve di Calciomercato.com.

Montella vs Allegri

LONGO - Spesso il tecnico del Milan ha avuto la meglio, ma ad Allegri va più che bene barattare passi falsi e sconfitte negli scontri diretti con quello che ha vinto nel corso della carriera. Allegri è tra i primi tre tecnici italiani, Montella deve dimostrare di meritarsi da grande club: è vero che si gioca la carriera in questa stagione.

BALICE – Nella passata stagione Montella ha saputo mettere nel sacco Allegri, rimane però un duello tra un allenatore vincente come nessun altro in Italia negli ultimi anni (non a caso il più pagato del campionato) ed un altro che alla prima vera occasione con una squadra costruita per i vertici si sta sciogliendo come neve al sole.

Uomo chiave

LONGO – Suso. Possono cambiare gli interpreti ma il giocatore chiave del Milan rimane lo spagnolo, unico in grado di dare qualità e trovare la giocata decisiva in momenti difficili. Con un centrocampo senza palleggiatori, la soluzione è palla a Suso e vediamo che succede. In casa Juve tutto ruota attorno a Dybala e Higuain, se fossero in serata di grazia entrambi allora l'esito della partita sarebbe a favore dei bianconeri.

BALICE – La Juve soffre tra le linee e sulle palle inattive, ecco perché Suso rappresenta il vero spauracchio in questa occasione. L'uomo chiave per quel che riguarda la formazione di Allegri dovrà essere invece Higuain: l'anno scorso sempre in panchina a San Siro, in questa stagione gli manca lo squillo in un big match nonostante una condizione in crescita ed un lavoro sporco ai massimi storici.

Chi rischia di più

LONGO – Questa per il Milan deve essere la partita della svolta dopo i passi avanti con il Chievo. La zona Champions è già lontana nove punti, una sconfitta la porterebbe a dodici: un muro quasi insormontabile. Anche la Juve non può permettersi di sbagliare però, sta rincorrendo il Napoli ed è obbligata a vincere.

BALICE – Rischia di più il Milan, rischia di più soprattutto Montella e poi la società: una squadra costruita in questa maniera con tali investimenti è già a un passo dal rischio flop, che sarebbe un sanguinoso flop. Ma la Juve a sua volta sa di dover vincere a ogni costo: in stagione manca lo squillo quando si alza il livello dell'avversario dopo i due ko con la Lazio e quello col Barcellona.

Probabile formazione

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Abate, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Calhanoglu; Kalinic.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.