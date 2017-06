Mattia De Sciglio e il futuro. Il terzino del Milan ha deciso di non rinnovare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2018, pronto a sposare il progetto Juve, dove c'è il tecnico che lo ha lanciato in Serie A, quel Massimiliano Allegri che lo fece debuttare il 28 dicembre 2011 nella trasferta di Champions League contro il Viktoria Plzen. I bianconeri stanno affrontando una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali, con Dani Alves pronto ad andare in Premier, Lichtsteiner che piace al Nizza e Alex Sandro, al pari del connazionale, pronto all'avventura oltremanica, e il nome di De Sciglio è in cima alla lista.



VERTICE IN SETTIMANA - Come scrive Tuttosport, in settimana è atteso un vertice tra Milan e Juventus: i rossoneri chiedono 15 milioni di euro, i bianconeri non sono disposti ad andare oltre i 12. Marotta e Paratici, inizialmente, avevano altro in mente: volevano capire la situazione Donnarumma e proporre, per De Sciglio, uno scambio alla pari con Neto, portiere brasiliano arrivato a parametro zero nella Torino di bianconero. Ma visto che il futuro di Gigio è ancora tutto da scrivere, dovrà partire una vera e propria trattativa. Con De Sciglio che aspetta di conoscere quello che sarà il suo futuro nella settimana della verità.