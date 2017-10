Altro divertente video parodia de "Gli Autogol", che rivisitano il film horror IT con la "spaventosa regia di Vincenzo Montella". In vista di Milan-Juventus in programma sabato a San Siro, l'"equilibrista" Leonardo Bonucci ritrova il "pagliaccio" Max Allegri, che gli offre il cartellino (rosso) per potersi sedere sullo sgabello in tribuna.