Paolo, fischietto di Roma, dirige la, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Ad assistere Valeri, gli assistenti Giallatini-Dobosz, il quarto uomo Banti. Al Var Di Bello, con l’assistente Vuoto.- Dybala conduce palla e viene fermato da Zapata a pochi passi dall'area. Per Valeri è tutto regolare, ma per la spallata del difensore del Milan poteva starci una punizione dal limite per la Juventus.- Cross di Ricardo Rodriguez, Kalinic prende in pieno la traversa. Sulla respinta si fionda Calhanoglu che colpisce di testa: Rugani respinge il pallone in modo sospetto. Valeri aspetta il controllo silente del Var: il difensore bianconero ha murato il tiro con la coscia e non col braccio.- Giusta l'ammonizione per l'intervento in ritardo su Pjanic. Sul vantaggio dell'azione a terra anche Cuadrado, ma Borini tocca il pallone.