. Non soltanto il campo, ma anchesono stati numerosi i colpi che hanno fatto discutere sull'asse Milano-Torino e viceversa.Il primo di questi è quello che portò, nel 1942, Giuseppedal Milan alla Juventus, dove giocò per una sola stagione. Ci fu poi uno scambio, che fece molto clamore, tra Romeo, arrivato a vestire bianconero in cambio di Fabio, finito in quel Milan che avrebbe poi allenato con successo. Da lì in avanti furono più i numerosi i cambi di maglia, passando per Paolo Rossi e Roberto, due tra i più grandi calciatori italiani di sempre, fino a Filippo, forse il simbolo per eccellenza degli affari di mercato tra Juventus e Milan. Se pensiamo al viceversa, invece, come non ricordare Andrea, arrivato in bianconero a parametro zero nell'estate del 2011 per guidare la rinascita della Vecchia Signora. Non soltanto calciatori, però, se si pensa che tre grandissimi allenatori come Giovanni, Carloe Massimilianohanno vissuto un periodo sulla panchina di entrambe le squadre. E, in estate, ecco Leonardo, leader difensivo bianconero per sette stagioni, lasciare Torino e volare alla corte di Vincenzo Montella, dove, però, sta vivendo un inizio di stagione a dir poco complesso.