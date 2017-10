Una classifica del calcio italiano, che vale molto. Per il Milan, che deve dare continuità al successo di Verona contro il Chievo per recuperare terreno in classifica, per la Juventus, che non vuole far scappare Napoli e Inter. Questa la sfida presentata da Opta: la Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide di campionato con il Milan, completa il quadro la vittoria rossonera nell’ultima sfida giocata a San Siro (1-0, gol partita di Manuel Locatelli).

Negli ultimi sette confronti tra le due squadre giocati a San Siro in Serie A, i rossoneri non sono mai riusciti a segnare più di un solo gol (cinque il totale). Il Milan non segna in casa da due gare di campionato: non arriva a tre match interni di fila senza reti in Serie A da dicembre 2007 (quattro consecutivi in quel caso, il quarto dei quali proprio contro la Juve).



31 gol finora per la Juventus in questo campionato (miglior attacco): era dalla stagione 1951/52 (sempre i bianconeri) che una squadra non realizzava almeni 31 reti nelle prime 10 partite di Serie A. Da una parte la Juventus è l’unica squadra ad essere passata in vantaggio in tutte le 10 partite di questa Serie A, dall’altra il Milan ha perso tutte e quattro le sfide di questo campionato in cui è andato sotto nel punteggio. Gonzalo Higuain aveva segnato quattro gol nelle prime quattro sfide in A contro il Milan, nessuno nelle ultime quattro contro i rossoneri.