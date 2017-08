FANTACALCIOMERCATO

. Nelle ultime ore i contatti tra il Milan e la Fiorentina si sono intensificati e l'accordo è a un passo. Negli ultimi giorni la Fiorentina ha provato ad alzare ulteriormente la richiesta, volendo ottenere circa 5 milioni di bonus dopo il no di Antonelli al suo inserimento della trattativa. Il club viola ha provato a far valere i 29 milioni offerti dall'Everton, ma il Milan non si è mosso dai 25 e su questa cifra la trattativa si chiuderà. Il croato tra oggi e domani può arrivare a Milano per mettere definitivamente la parola fine alla trattativa. Una conferma arriva anche da Montella, che in conferenza di stampa ha parlato di lui come di: "Un giocatore che si abbina alla perfezione al nostro sistema di gioco".Seguono aggiornamenti...