Nel Milan è sempre corsa a due per una maglia da titolare in attacco contro l'Udinese. Da una parte c'è Kalinic, il quale dimostra grande impegno, ma le prestazioni sono insufficienti. Dall'altra c'è Cutrone, sempre pericoloso e idolo dei tifosi. Come spiega sempre la Gazzetta dello sport, calcolando i dati medi dei due attaccanti del Diavolo, Patrick prevale nella percentuale realizzativa (23,26 contro 16,67), nei tocchi a partita (37 a 29) e ovviamente nella media gol (uno ogni 149 minuti contro uno ogni 383). L’unico dato in cui la spunta il croato è nella percentuale dei tiri nello specchio (62,5 contro 53,5), il problema è che due giorni fa contro la Lazio, per esempio, non ha mai tirato verso la porta avversaria.