In principio fu André Silva, domenica sera, con un gol decisivo all'Ungheria. Un colpo di testa, ben servito da Cristiano Ronaldo, che ha regalato al Portogallo 3 punti importante per la strada verso Russia 2018. Il giorno dopo, lunedì, è stato il turno di Patrick Cutrone: il centravanti dell'Italia Under 21 ha realizzato il suo primo gol agli ordini di Di Biagio, aprendo la sfida vinta contro la Slovenia. Un gol da rapace d'area, che ha fatto sorridere il ct, uno che non sorride quasi mai. E siamo arrivato a oggi, martedì, dove era attesa la risposta di Nikola Kalinic, l'ultimo arrivato nel mercato estivo del Milan, che però, con la sua Croazia, non è riuscito a segnare. Titolare nel 4-2-3-1 biancorosso, assistito da Perisic, Kovacic e Brozovic, non ha timbrato il cartellino contro la Turchia, perdendo 1-0 e complicando, dannatamente, la qualificazione.



MONTELLA CHE FA? - Al di là delle nazionali, c'è chi a Milanello ha guardato, scrutato, osservato e preso appunti. Chi, là davanti, contro la Lazio? Sono in tre per un posto, con André Silva e Cutrone già al lavoro al Centro Sportivo rossonero da oggi, mentre Kalinic tornerà domani. Il croato parte dietro, anche perché la forma non è ottimale, vista l'estate passata dentro e fuori il ritiro viola; ma gli altri due scalpitano: l'impressione è che il giovane prodotto del vivaio sia, ancora una volta, in vantaggio sul portoghese. In questi giorni che avvicineranno il Milan alla sfida con la Lazio, Montella scioglierà gli ultimi dubbi. Dubbi che fanno gol.