Il Milan sta continuando a spingere con la Fiorentina per arrivare a Nikola Kalinic, che è diventato l'obiettivo numero uno viste le difficoltà incontrate nella trattativa per Belotti. In settimana i rossoneri avranno un incontro con la viola per chiudere l'affare e regalare un altro centravanti a Vincenzo Montella.