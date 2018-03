Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio a fine stagione per Nikola Kalinic. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com c'è un punto fermo nelle scelte della punta croata ed è il no al trasferimento in Cina. Già lo scorso inverno e la scorsa estate ha ricevuto offerte importanti dal campionato asiatico, ma le ha sempre respinte perchè la sua scelta è quella di rimanere in Europa.