Galliani lavora per portare Keita al Milan già a gennaio in prestito con obbligo di riscatto, mentre Fassone prende tempo e sembra orientato a rinviare la trattativa con la Lazio al prossimo mercato estivo. Secondo il Corriere dello Sport, questo affare rischia di spaccare le due anime del Diavolo: quella vecchia di Berlusconi e quella nuova dei cinesi. I quali intendono evitare che i meriti per l'eventuale arrivo di Keita finiscano tutti a Galliani. Tanto più che l'attaccante senegalese è un pallino di Mirabelli, che l'ha seguito più volte in questi mesi, che ha coltivato ottimi rapporti con il suo agente Calenda e che vorrebbe provvedere al suo acquisto in prima persona. Con queste premesse, tutto lascia credere che, nel momento in cui dovessero essere interpellati da Galliani, Fassone e Mirabelli diano parere negativo all'arrivo immediato di Keita. In ogni caso il club rossonero deve cedere uno tra Bacca e Niang per trovare le risorse necessarie a chiudere l’operazione, visto che il presidente Lotito chiede 30 milioni di euro cash.



DEPAY - Intanto, come si legge su Tuttosport, Koeman blocca Deulofeu all'Everton e il Milan vira su Memphis Depay. L'attaccante olandese del Manchester United (non convocato da Mourinho nemmeno per la partita di FA Cup contro il Reading) rappresenta un'alternativa di lusso anche per la Lazio, se non dovesse andare in porto la trattativa per il connazionale El Ghazi dell'Ajax. L'operazione da circa 9 milioni di euro è ben avviata: per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da quasi 1,5 milioni di euro a stagione. Il suo acquisto prescinde dall'eventuale cessione di Keita, che pare tuttavia inevitabile, visto lo stallo della trattativa per il rinnovo contrattuale. Tuttavia è molto più probabile che la cessione di Keita si concretizzi la prossima estate, invece subito in partenza c'è Djordjevic verso Lione.