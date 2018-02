Il centrocampista del Milan Franck Kessie ha parlato al canale tematico rossonero in vista del match di domani con l'Udinese: "Sono un po' sono stanco ma non troppo. Sto ancora bene e posso dare molto. Ho saltato solo due partite ma non contavano. Ne ho approfittato per riposarmi, ma se fossero state gare decisive mi sarei arrabbiato un po'".



Sugli obiettivi stagionali e Gattuso: "Giochiamo su tutti i fronti. Dobbiamo provare ad arrivare in fondo in campionato, Europa League e anche la Coppa Italia. A livello personale, voglio fare 10 gol, sembrano una grossa cifra ma posso arrivarci con il lavoro. Il mister mi aiuta molto. Mi dice sempre di lavorare di più e prima della partita mi dà un po' di consigli. Ma non sopporta quando cammino in campo o in allenamento. Quando dice che sono più forte di lui penso non sia vero. Il mister era un grande campione che ha vinto tutto, io invece sono ancora giovane e devo lavorare".