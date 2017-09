Franck Kessié, centrocampista del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Udinese. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Vuoi fare una dedica per questa vittoria.



"Questa partita è per Andrea Conti, tutti noi gli siamo vicini. Deve tornare presto".



Questa è una delle tue più belle partite con il Milan?



"Sì è stata una bella partita, ma dobbiamo cercare di lavorare di più".



Questo 3-5-2 ti piace?



"Ho già giocato con questo modulo all'Atalanta, per me 3-5-2 o 3-4-3 è la stessa cosa".



Sono due giornate che chi gioca in attacco segna. Cosa ne pensi?



"Per me questa è una squadra. Tutti devono giocare bene sia dalla panchina sia da titolare".