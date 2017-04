Il centrocampista del Milan Juraj Kucka ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine del match contro il Palermo:



Sulla vittoria: “Vittoria molto importante, anche per come abbiamo giocato. Siamo contenti”.



Sulla sua prestazione: “Io faccio sempre il mio gioco, do sempre il massimo. Non mi sento un leader, se qualcuno ha bisogno di una mano io ci sono”.



Sul gruppo: “Siamo un grande gruppo, in campo ci capiamo e stiamo bene insieme”.



Sul derby: “Godiamoci la vittoria di oggi, da domani ci penseremo”.