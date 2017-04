Il nuovo Milan potrebbe non ripartire da Gerard Deulofeu. Il club rossonero è pronto e intenzionato a provare a trattenere l'attaccante spagnolo in Italia al termine della stagione, ma sarà costretto a trattare o con il Barcellona o con l'Everton del suo futuro. Deulofeu è infatti arrivato in rossonero in prestito secco e soltanto dopo il 30 giugno, quando Barça ed Everton troveranno un accordo sul diritto di riacquisto il Milan potrà ritrattare con il giocatore.



LA CLAUSOLA - Di fatto, infatti, il Barcellona vorrebbe esercitare la clausola da 12 milioni di euro presente negli accordi sottoscritti con i Toffees al momento della cessione nel 2015. La formazione blaugrana si è garantita un diritto di ricompra da esercitare, se il calciatore accetterà, entro il 30 di giugno.



LUIS ENRIQUE COMPLICA I PIANI - Già, la volontà del giocatore sarà fondamentale e sebbene Deulofeu stia benissimo a Milano, l'opzione Milan è soltanto l'ultima da prendere in considerazione. E c'è un fattore, sottolinea Mundo Deportivo, che complica ulteriormente i piani del club rossonero. Colui che ha spinto Deulofeu all'addio al Barcellona è Luis Enrique, con cui l'attaccante non ha praticamente mai avuto un rapporto sereno. L'allenatore catalano, tuttavia, ha già annunciato le sue dimissioni e non inciderà più nei discorsi fra il Barcellona e Deulofeu. Un ostacolo in meno per il ritorno in catalogna di colui che i media spagnoli hanno già iniziato a ribattezzare il figliol prodigo, destinato a tornare alla base dopo un lungo addio. E il Milan? Per ora resta in stand-by.