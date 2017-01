Non è stata, fin qui, una stagione fortunata per Luca Antonelli. Diversi infortuni lo hanno messo fuori causa e Montella vede De Sciglio titolare lungo l'out sinistro. L'agente del giocatore ha fatto il punto a Spaziomilan.it: “Ad oggi rimane al Milan, poi nel calcio mai dire mai. Da parte nostra non c’è nessuna intenzione di lasciare il Diavolo, ma non mi sento di escludere nulla perchè questo sport è imprevedibile“.