Il Milan si tuffa su Nikola Kalinic: l'agente dell'attaccante della Fiorentina, Tomislav Erceg, è in questi minuti in azione a Milano, tra gli alberghi del centro. A breve sono possibili nuovi contatti con il club rosonero: il croato spinge per l'addio alla Fiorentina e per la nuova avventura con la maglia rossonera, il club viola però chiede 30 milioni di euro senza contropartite tecniche.



NUOVO CONTATTO - Il Milan sperava di chiudere la trattativa a 25 milioni di euro, ma la Fiorentina non si schioda dalla propria richiesta. Kalinic ha chiesto un quadriennale da circa 3 milioni di euro più bonus a stagione, il Milan non vuole salire oltre i 2,5. Si tratta, le p arti continuano ad ag giornarsi e a breve potrebbe esserci un nuovo incontro.